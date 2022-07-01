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В новом пакете санкций ЕС ожидается корректировка правил транзита в Калининград

Bloomberg: новый пакет санкций ЕС может включать в себя корректировку правил транзита в Калининград
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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В новый пакет санкций Евросоюза могут войти правила, уточняющие транзит грузов в Калининградскую область. Об этом 1 июля сообщило Bloomberg.

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«Новый пакет будет охватывать исправления ранее утвержденных мер, которые могут включать в себя корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград», — заявили источники, участвующие в дискуссии.

Агентство утверждает, что некоторые официальные лица обеспокоены давлением на Литву, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров. Другой источник подчеркнул, что ограничения следует распространять на все государства ЕС, а не только на Литву.

Евросоюз хочет уладить разногласия с Россией до того момента, как вступят в силу новые запреты на провоз товаров, чтобы противостояние не обострилось еще сильнее.

Ранее в этот же день СМИ стало известно, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде грузоперевозок и настаивают на снятии запретов. В ФРГ опасаются, что Россия применит силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит некоторых грузов в Калининградскую область из Литвы по железной дороге. Ограничения были введены в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. В тот же день глава Калининградской области Антон Алиханов назвал решение незаконным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 29 июня подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в российский регион не нормализуется.

Страны Запада вводят антироссийские санкции на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как подчеркивали в Кремле, к ключевым целям российских военных относятся денацификация и демилитаризация киевского режима.

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