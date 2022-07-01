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Комитет Госдумы одобрил поправку о закрытии контрсанкционной информации

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Государственной думы РФ
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Представители комитета Госдумы по экономической политике в пятницу, 1 июля, одобрили норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в средствах массовой информации и Сети. Глава комитета Максим Топилин заявил, что это позволит представителям бизнес-сообщества экономить время при заключении концессионных соглашений без конкурса.

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Согласно поправкам, информация подразумевает под собой производственные, технические и другие данные о совершенных или планируемых сделках в области внешней торговли товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь усиление рестрикционного давления со стороны западных стран.

Для распространения необходимо будет получить письменное согласие источника информации, однако это не относится к представителям власти. Действие норм об обнародовании последними некоторого рода данных приостанавливается до 1 января 2025 года.

«Хочу отметить, что инициатива о праве заключать концессионные соглашения без конкурса не распространяется на соглашения, касающиеся объектов ЖКХ, транспортной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, объектов на территории морских и речных портов и аэропортов», — рассказал Топилин в беседе с ТАСС.

11 мая представители Национального совета финансового рынка (НСФР) попросили правительство смягчить закон о запрете исполнения антироссийских санкций. По их мнению, жесткие ограничения в отношении сотрудничества с компаниями и физлицами, включенными в иностранные санкционные списки, значительно увеличит риск применения вторичных рестрикций к организациям финрынка.

Вторичные санкции, в свою очередь, означают полную невозможность вести бизнес с иностранными контрагентами и приведут к разрыву отношений с зарубежными партнерами, а также к остановке трансграничных расчетов.

4 апреля комиссия правительства по законопроектной деятельности утвердила положительный отзыв кабмина на законопроект о введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций в России. В ведомстве пришли к выводу, что законопроект в текущей своей форме далеко не в полной мере учитывает объекты уголовно-правовой охраны, так как западные страны вводят рестрикции, которые затрагивают и простых жителей, ставя их под удар.

Тогда же Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России.

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об административной ответственности за дискредитацию любых госорганов России, действующих за рубежом.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были спланированы и подготовлены заранее, а значит, были бы введены в любом случае.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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