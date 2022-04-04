Прямой эфир
Мир
В ФРГ выявили 308 преступлений против выходцев из России из-за Украины
Мир
Глава администрации Гонконга отказалась переизбираться на новый срок
Общество
Верховный суд поддержал поправки о наказании за исполнение санкций в РФ
Общество
Вильфанд предупредил об аномально низком давлении в Петербурге
Мир
В США обвинили Киев в попытке склонить Вашингтон к боевым действиям
Мир
МО Турции рассказало о планах эвакуировать людей с Украины морским путем
Мир
Джонсон планирует призвать Германию усилить санкции против России
Наука
Ученые из Томска создали оболочку — регулятор растворимости лекарств в организме
Мир
Два подряд землетрясения произошли в Центральной Японии
Армия
Отличившимся в спецоперации российским военным вручили награды
Спорт
Овечкин занял чистое 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Сюжет:

Верховный суд поддержал поправки о наказании за исполнение санкций в РФ

Клишас: Верховный суд РФ поддержал поправки о введении наказания за исполнение санкций в России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России. Об этом сообщил 4 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Инстинкт саморазрушения: кто пострадает от закрытия границ с РФ
Почему поляки и прибалты готовы мучиться за железным занавесом

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Клишас сообщил, что депутаты и сенаторы в понедельник внесут в Госдуму поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ. Он также заявил, что рассчитывает на оперативное рассмотрение поправок Госдумой.

До этого в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (ст. 284.2 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

3 апреля Клишас заявил, что в понедельник Государственную думу внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию по отдельным видам продукции, список которых будет утверждаться Минпромторгом. Он должен смягчить санкционное давление, так как ввоз товаров будет осуществляться без разрешения правообладателя, что означает законные гарантии для российских потребителей получать оригинальные товары независимо от желания недружественных стран.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022