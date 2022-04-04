Верховный суд поддержал поправки о наказании за исполнение санкций в РФ

Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России. Об этом сообщил 4 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Клишас сообщил, что депутаты и сенаторы в понедельник внесут в Госдуму поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ. Он также заявил, что рассчитывает на оперативное рассмотрение поправок Госдумой.

До этого в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (ст. 284.2 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

3 апреля Клишас заявил, что в понедельник Государственную думу внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию по отдельным видам продукции, список которых будет утверждаться Минпромторгом. Он должен смягчить санкционное давление, так как ввоз товаров будет осуществляться без разрешения правообладателя, что означает законные гарантии для российских потребителей получать оригинальные товары независимо от желания недружественных стран.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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