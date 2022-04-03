В Госдуму внесут поправки в УК о наказании за исполнение санкций в России

В понедельник, 4 апреля, в Государственную думу внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Об этом 3 апреля написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой», — сообщил Клишас.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию по отдельным видам продукции, список которых будет утверждаться Минпромторгом. Он должен смягчить санкционное давление, так как ввоз товаров будет осуществляться без разрешения правообладателя, что означает законные гарантии для российских потребителей получать оригинальные товары независимо от желания недружественных стран.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах. Согласно документу, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ).

28 февраля Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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