Правительство поддержало законопроект о наказании за исполнение санкций в РФ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник утвердила положительный отзыв кабмина на законопроект о введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций в России.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе.

Комиссия пришла к выводу, что законопроект в текущей своей форме далеко не в полной мере учитывает объекты уголовно-правовой охраны, так как западные страны вводят рестрикции, которые затрагивают и простых жителей, ставя их под удар.

Из представленной документации следует, что законопроект предлагается изложить в новой редакции ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса РФ, установив повышенную ответственность «за совершение данного деяния в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ».

Ранее в этот же день Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России, о чем сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию по отдельным видам продукции, список которых будет утверждаться Минпромторгом. Он должен смягчить санкционное давление, так как ввоз товаров будет осуществляться без разрешения правообладателя, что означает законные гарантии для российских потребителей получать оригинальные товары независимо от желания недружественных стран.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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