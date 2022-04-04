Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Политика
В СФ предупредили Польшу о зеркальном ответе на возможные санкции против членов ЕР
Авто
Новые автомобили в России подорожали за март на 40%
Мир
Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине
Мир
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Туризм
Норвегия с 4 апреля возобновит выдачу нетуристических виз россиянам
Экономика
Минтранс поможет вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы
Политика
Правительство поддержало законопроект о наказании за исполнение санкций в РФ
Туризм
В Египет вновь начали летать российские авиакомпании
Общество
Пробки на дорогах Москвы могут достичь 7 баллов вечером 4 апреля
Общество
СК расследует нападение на участников акции в поддержку РФ в Греции
Сюжет:

Правительство поддержало законопроект о наказании за исполнение санкций в РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник утвердила положительный отзыв кабмина на законопроект о введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций в России.

«Надо крутиться»: как российским экспортерам выживать в период санкций
Процесс «калибровки» новой сети взаимосвязей будет непростым

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе.

Комиссия пришла к выводу, что законопроект в текущей своей форме далеко не в полной мере учитывает объекты уголовно-правовой охраны, так как западные страны вводят рестрикции, которые затрагивают и простых жителей, ставя их под удар.

Из представленной документации следует, что законопроект предлагается изложить в новой редакции ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса РФ, установив повышенную ответственность «за совершение данного деяния в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ».

Ранее в этот же день Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России, о чем сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию по отдельным видам продукции, список которых будет утверждаться Минпромторгом. Он должен смягчить санкционное давление, так как ввоз товаров будет осуществляться без разрешения правообладателя, что означает законные гарантии для российских потребителей получать оригинальные товары независимо от желания недружественных стран.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022