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Банки просят смягчить законопроект о запрете исполнять санкции

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Жесткий запрет на исполнение иностранных санкций в отношении сотрудничества с компаниями и физлицами, включенными в иностранные языки санкционные списки, значительно увеличит риск применения вторичных рестрикций к организациям финрынка. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, которое есть у «Известий».

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Вторичные санкции, в свою очередь, означают полную невозможность вести бизнес с иностранными контрагентами и приведут к разрыву отношений с зарубежными партнерами, а также к остановке трансграничных расчетов.

«Также внесение в статью 201 УК РФ поправки в предлагаемой в законопроекте редакции приведет к невозможности для всех российских кредитных организацией осуществлять межбанковские расчеты по корреспондентским счетам, открытым на территории Евросоюза и США, поскольку все кредитные организации вынуждены будут расторгнуть все договоры о корреспондентских отношениях и закрыть все корреспондентские счета, открытые на территории Евросоюза и США», — подчеркивается в письме НСФР.

Банки выступают технологическими посредниками, которые обеспечивают перевод денег от одного экономического актора другому, не вкладывая в это действие злой или добрый умысел, подчеркнул глава НСФР Андрей Емелин.

Поэтому, по его словам, некорректно оценивать действия кредитных организаций в контексте исполнения или неисполнения санкций. В связи с этим банки просят вывести финансовые организации из-под действия законопроекта, резюмировал он.

Законопроект об уголовной ответственности за применение санкций на территории России был внесен в Госдуму в начале апреля. В качестве наиболее жесткой меры за это правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счет и несчет: банки просят смягчить законопроект о запрете исполнять санкции

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