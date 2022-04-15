Внесений призыв: банкам могут разрешить не платить в АСВ

Кредитные организации могут прекратить делать взносы в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) до начала 2023 года. ЦБ и Минфин рассматривают это предложение , сообщили «Известиям» их представители. С инициативой выступили в Ассоциации банков России (АБР), там оценили, что это поможет финорганизациям сэкономить около 200 млрд рублей и возместить часть убытков по ставкам. Однако при введении такой меры может потребоваться компенсация расходов на выплаты вкладчикам из иных источников, в том числе из бюджетных средств , что сократит возможности по поддержке экономики, считают в АСВ.

На поддержку банкам

Для банков стоит ввести каникулы на уплату взносов в АСВ до 1 января 2023 года, прежде всего это необходимо организациям с базовой лицензией , считают в АБР. Там предложили такую меру и ряд других послаблений из-за беспрецедентного характера сложившейся ситуации в банковском секторе. В ЦБ и Минфине рассматривают инициативу, сообщили «Известиям» их представители .

Отмена обязательных взносов в АСВ позволит кредитным организациям сэкономить около 200 млрд рублей и компенсировать часть убытков по процентным ставкам , оценил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его мнению, предложения ассоциации должны поддержать функционирование банковской системы и кредитование реального сектора экономики.

Внесений призыв Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В пресс-службе АСВ, напротив, считают, что введение каникул для банков на уплату взносов в АСВ сократит возможности по поддержке экономики . Ведь в случае наступления страховых случаев может возникнуть необходимость компенсировать расходы фонда на выплаты за счет иных источников финансирования , включая бюджетные средства РФ. Там добавили, что один из основных принципов системы — накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов.

В АРБ же полагают, что если потребуется большое количество выплат по вкладам, АСВ может пополнить фонд за счет кредита от Банка России . Такая практика уже применялась, отметил Алексей Войлуков.

Справка «Известий» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) работает с 2004 года. В случае банкротства кредитной организации — участника этой системы АСВ выплатит его клиентам возмещение по их депозитам в пределах 1,4 млн рублей. Фонд для таких гарантий пополняется за счет банковских отчислений. По итогам 2021 года агентство выплатило 155 тыс. обратившимся вкладчикам 52,5 млрд рублей.

Денег не хватит

Кредитные организации положительно оценили идею о таком послаблении. Введение каникул на уплату взносов в АСВ сейчас актуально, так как позволит банкам снизить свои расходы . Небольшие организации ограничены в доступе к программам господдержки по сравнению с крупными игроками, кроме того, в текущих условиях стоимость фондирования растет, а доходность по кредитованию снижается, отметила президент — председатель правления банка с базовой лицензией SIAB Галина Ванчикова.

Внесений призыв Фото: ТАСС/Александр Щербак

Предложенное послабление необходимо вносить оперативно, так как крупнейшие российские банки будут выдавать льготные кредиты для пополнения оборотных средств промышленных и торговых системообразующих предприятий под 11% по госпрограмме , за счет чего вопрос ликвидности окажется еще более острым, объяснил аналитик банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов. Однако, по его мнению, освободившихся средств от взносов не хватит, так как капитализация крупнейших российских банков в этом году упала на 30–50%. В связи с этим эксперт ожидает расширения мер поддержки от правительства в виде дофинансирования, а также увеличения доли государства за счет покупки на средства ФНБ привилегированных акций ведущих российских банков.

Председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов согласен, что введения каникул на перечисление взносов в АСВ не хватит . Сейчас они составляют 0,12% от остатков на счетах физлиц в банках за квартал, или менее 0,5% в год. На фоне роста ставок по депозитам примерно на 10% это не слишком значительно уменьшит расходы кредитных организаций. При этом на постоянной основе АСВ не будет снижать ставку взносов, пока не расплатится с ЦБ за период массовых банкротств банков. Временное снижение отчислений — это только отсрочка расходов, а не доход для банков , объяснил Алексей Скородумов.

Прекращение уплаты взносов в систему страхования вкладов может помочь некоторым банкам нарастить клиентскую базу , если они предложат повышенные ставки по вкладам, а также снизить расходы на фондирование и усилить буфер для принятия возможных убытков этого года, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Предоставление какой-либо группе банков уникальных условий, например, каникул на уплату страховых взносов, означает их косвенное субсидирование и должно быть оправдано, считает генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Однако, по его мнению, принадлежность банков к группе с базовой лицензией — недостаточный аргумент для преференций в уплате взносов , поэтому в случае введения послабления его стоит установить для всех кредитных организаций.

Внесений призыв Фото: ТАСС/Антон Новодережкин