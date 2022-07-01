Первый за восемь лет пассажирский автобус отправился из Симферополя в Бердянск

Из Симферополя в город Бердянск Запорожской области отправился первый с 2014 года регулярный автобус. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в Мининформе Крыма.

«Впервые за восемь лет открыто регулярное автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, Запорожской областями. Первые автобусы из Симферополя в направлении Херсона и Бердянска выехали сегодня рано утром. Услугами перевозчиков воспользовались больше трех десятков человек», — сказали журналистам в ведомстве.

Днем ранее после разминирования порта в Бердянске вышло первое торговое судно с зерном для дружественных стран. По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

14 июня стало известно, что население Бердянска начало получать российские паспорта. До этого, в мае, представитель администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По его словам, в планах — создать в составе РФ полноценный субъект Запорожскую Республику.

Южный регион Украины был взят под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. После этого в Запорожье началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом.

25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской областей и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.