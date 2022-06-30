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Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном
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Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Из порта в Бердянске вышло первое торговое судно с зерном для дружественных стран. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно», — написал он.

Балицкий отметил, что безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Он уточнил, что разминирование акватории порта также проводили инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.

«Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны. А портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов», — добавил глава ВГА Запорожской области.

Ранее, 20 июня, в Мелитопольском районе Запорожской области стартовала уборка зерновых. Отмечалось, что уборочная кампания зерновых на остальных освобожденных территориях области тоже начнется в ближайшие дни.

15 июня глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что в Запорожской области национализировали принадлежавшие Украине государственные предприятия и украинские запасы зерна. Он также добавил, что в регионе оставалась часть зерна, которая была выкуплена у фермеров государством.

До этого, 10 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что зерно от поставщиков из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Также администрация Запорожья заявляла, что в регионе хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую часть этих запасов планируется вывезти в страны Ближнего Востока через Крым.

7 июня из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл со станции Мелитополь.

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