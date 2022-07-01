Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруду предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Спорт
Опубликована инструкция по оформлению Fan ID на сезон РПЛ 22/23
Культура
Хореограф Борис Эйфман рассказал «Известиям» о своей юбилейной выставке
Экономика
Банки начали оценивать клиентов по принципу «светофора»
Туризм
Россияне стали на 25% чаще путешествовать по стране на автобусах
Экономика
Цены на ПК в РФ снизились до уровня начала года
Мир
Источник «Известий» рассказал о желании США договориться с Ираном
Общество
Вильфанд рассказал о холодном начале июля в ряде регионов России
Происшествия
В Якутске выпавшего с 12-го этажа мальчика поймал прохожий
Мир
CNN сообщил об изучении Пентагоном более 1 тыс. предложений поставок оружия Киеву
Общество
Терапевт рассказала о порядке действий при солнечном ударе

Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные строители Минобороны РФ возводят в Луганске многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тыс. кв. м на 200 койко-мест, а в Мариуполе — квартал жилой застройки. Проинспектировать строительство социально значимых объектов в Донбассе прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщило военное ведомство 1 июля.

Военные специалисты завершили устройство фундаментной плиты, собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока, в ближайшие дни приступят к кровле и фасадам здания. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября, работы ведутся с опережением графика», — рассказали в Минобороны.

День ото дна: в ДНР начались экстренные работы по строительству водовода
Чьими силами проводится гуманитарная операция

Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой: компьютерным томографом, аппаратами для рентгена, УЗИ, эндоскопии. Новый медцентр начнет принимать пациентов в ноябре текущего года.

Также на осень намечена сдача в Мариуполе нового жилого района. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ с нуля возведут первую очередь жилого микрорайона. Всего будет построено 12 пятиэтажных домов емкостью более 1 тыс. квартир. Площадь застройки квартала составит 115 га.

Перед началом строительства специалисты инженерно-саперных подразделений ВС РФ провели сплошное разминирование территории. Над возведением жилья работают более 600 строителей, 80 единиц техники.

16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей.

На площадке ПМЭФ Минстрой России подписал соглашения о взаимодействии с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Как отметили в ДНР, соглашения направлены на реализацию обязательств, принятых в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022