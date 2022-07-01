Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе

Военные строители Минобороны РФ возводят в Луганске многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тыс. кв. м на 200 койко-мест, а в Мариуполе — квартал жилой застройки. Проинспектировать строительство социально значимых объектов в Донбассе прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщило военное ведомство 1 июля.

Военные специалисты завершили устройство фундаментной плиты, собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока, в ближайшие дни приступят к кровле и фасадам здания. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября, работы ведутся с опережением графика», — рассказали в Минобороны.

Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой: компьютерным томографом, аппаратами для рентгена, УЗИ, эндоскопии. Новый медцентр начнет принимать пациентов в ноябре текущего года.

Также на осень намечена сдача в Мариуполе нового жилого района. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ с нуля возведут первую очередь жилого микрорайона. Всего будет построено 12 пятиэтажных домов емкостью более 1 тыс. квартир. Площадь застройки квартала составит 115 га.

Перед началом строительства специалисты инженерно-саперных подразделений ВС РФ провели сплошное разминирование территории. Над возведением жилья работают более 600 строителей, 80 единиц техники.

16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей.

На площадке ПМЭФ Минстрой России подписал соглашения о взаимодействии с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Как отметили в ДНР, соглашения направлены на реализацию обязательств, принятых в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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