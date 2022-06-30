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У ректора РАНХиГСа Мау обнаружили билеты в Турцию на 2 июля

Следователь: у ректора РАНХиГСа Мау обнаружили билеты в Турцию на 2 июля, он может скрыться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У задержанного по делу о хищении средств в особо крупном размере ректора РАНХиГСа Владимира Мау куплены билеты в Турцию на 2 июля, из чего можно сделать вывод, что он может скрыться. Об этом сообщил следователь в зале суда, передает 30 июня корреспондент «Известий».

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«У Мау имеется загранпаспорт, куплены билеты в Турцию на 2 июля. Часть сотрудников РАНХИГС уже опрошены. В случае неизбрания меры пресечения (Мау. — Ред.) может оказать давление на свидетелей», — сказал следователь.

Согласно материалам уголовного дела, Мау обвиняется в совершении преступлений в составе организационной группы. Отмечается, что изоляция Мау позволит контролировать его общение и не даст ему воздействовать на свидетелей по этому делу, так как часть из них находится в служебной от него зависимости.

Мау в свою очередь отвергает вину в хищении средств в особо крупном размере.

О задержании Мау по делу о хищении более 21 млн рублей стало известно ранее в четверг. Следователи столичного ГУ МВД предъявили ему обвинение в совершении хищения денежных средств университета. Следствие запросило о мере пресечения для задержанного в виде домашнего ареста до 7 августа. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской районный суд Москвы.

В этот же день стало известно, что Мак был задержан на основании показаний экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой и экс-заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака. Еще один фигурант дела — директор общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев показания не давал.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

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