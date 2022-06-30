Новак заявил о переориентации нефтяного рынка России и спросе в Азии

Большую часть своей нефти и нефтепродуктов Россия переориентировала на Азию, обеспечив там растущий спрос на свою продукцию. Об этом 30 июня заявил заместитель правительства РФ Александр Новак.

«В условиях того, что недружественные страны производят практические действия по сокращению потребления российской нефти, у нас уже достаточно большая доля нефти и нефтепродуктов переориентировалась на азиатско-тихоокеанские рынки. И наша нефть с удовольствием покупается», — сообщил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак также заметил, что принятые ОПЕК+ решения по увеличению добычи нефти позволяют говорить, что мировой нефтяной рынок будет сбалансированным. По его словам, на мировом рынке нефти есть неопределенности, связанные с политикой Евросоюза и США относительно эмбарго на российскую нефть. Но в целом, указал вице-премьер, Россия обеспечивает растущий Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и спрос там на нефть своими возможностями. К тому же его увеличению способствует и то, что сейчас выходит из локдауна Китай.

20 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович указал, что Россия вышла на первое место по поставкам нефти в Китай, и есть предположение, что Москва может убрать Ирак и с первого места по экспорту в Индию — в июне продолжается рост экспорта российского черного золота в азиатские страны.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР сообщило, что импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с 2022 годом и до рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков. Отмечалось, что объем поставок российской нефти в мае составил почти 8,42 млн т, что примерно на четверть выше апрельских показателей. Черное золото поставили как морским путем, так и по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан.

16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Новак заявил, что Россия уже близка к февральскому уровню добычи нефти.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него вошел в том числе и поэтапный отказ стран альянса от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — запрет вступает в силу через шесть месяцев, нефтепродуктов — через восемь месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.