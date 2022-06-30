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Новак заявил о переориентации нефтяного рынка России и спросе в Азии

Новак: российский нефтяной рынок переориентировался на Азию и пользуется спросом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Большую часть своей нефти и нефтепродуктов Россия переориентировала на Азию, обеспечив там растущий спрос на свою продукцию. Об этом 30 июня заявил заместитель правительства РФ Александр Новак.

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«В условиях того, что недружественные страны производят практические действия по сокращению потребления российской нефти, у нас уже достаточно большая доля нефти и нефтепродуктов переориентировалась на азиатско-тихоокеанские рынки. И наша нефть с удовольствием покупается», — сообщил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак также заметил, что принятые ОПЕК+ решения по увеличению добычи нефти позволяют говорить, что мировой нефтяной рынок будет сбалансированным. По его словам, на мировом рынке нефти есть неопределенности, связанные с политикой Евросоюза и США относительно эмбарго на российскую нефть. Но в целом, указал вице-премьер, Россия обеспечивает растущий Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и спрос там на нефть своими возможностями. К тому же его увеличению способствует и то, что сейчас выходит из локдауна Китай.

20 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович указал, что Россия вышла на первое место по поставкам нефти в Китай, и есть предположение, что Москва может убрать Ирак и с первого места по экспорту в Индию — в июне продолжается рост экспорта российского черного золота в азиатские страны.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР сообщило, что импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с 2022 годом и до рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков. Отмечалось, что объем поставок российской нефти в мае составил почти 8,42 млн т, что примерно на четверть выше апрельских показателей. Черное золото поставили как морским путем, так и по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан.

16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Новак заявил, что Россия уже близка к февральскому уровню добычи нефти.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него вошел в том числе и поэтапный отказ стран альянса от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — запрет вступает в силу через шесть месяцев, нефтепродуктов — через восемь месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

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