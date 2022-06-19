Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины
Спорт
Лыжников РФ и Белоруссии отстранили от марафонской серии Worldloppet
Мир
Сухогруз под флагом Камеруна попросил помощи у берегов Туапсе
Пресс-релизы
Перспективы и задачи креативных индустрий обсудили на итоговой пленарной сессии Форума креативного бизнеса
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны

Курс биткоина опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Незадолго до полуночи 19 июня курс биткоина упал до $17 615 впервые с ноября 2020 года.

Под знаком медведя: когда закончится обвал биткоина
Криптовалюты в сложной экономической обстановке оказались ненадежной инвестицией

По данным площадки Coindesk по состоянию на 01.26 19 июня стоимость биткоина составила уже $19 129. За прошедшие сутки падение электронной валюты составило $ -1 290.

Это первый случай с ноября 2020 года, когда биткоин стоит меньше $18 тыс.

13 июня сообщалось, что международная криптобиржа Binance временно приостановила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технического сбоя. Генеральный директор компании Чанпэн Чжао тогда отметил, что вывод криптовалюты с биржи был временно приостановлен из-за «зависшей транзакции».

В мае «Известия» писали, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до $1,2 трлн впервые с июля 2021-го. За последнюю неделю курсы всех топ-20 криптовалют показали снижение, в ряде случаев падение котировок достигало 54%.

Основные причины такого сокращения — уменьшение котировок на фондовом рынке и повышение ставки ФРС США, а также резкое обесценивание стейблкоина TerraUSD, который должен соответствовать доллару, рассказали эксперты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022