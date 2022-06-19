Курс биткоина опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года

Незадолго до полуночи 19 июня курс биткоина упал до $17 615 впервые с ноября 2020 года.

По данным площадки Coindesk по состоянию на 01.26 19 июня стоимость биткоина составила уже $19 129. За прошедшие сутки падение электронной валюты составило $ -1 290.

Это первый случай с ноября 2020 года, когда биткоин стоит меньше $18 тыс.

13 июня сообщалось, что международная криптобиржа Binance временно приостановила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технического сбоя. Генеральный директор компании Чанпэн Чжао тогда отметил, что вывод криптовалюты с биржи был временно приостановлен из-за «зависшей транзакции».

В мае «Известия» писали, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до $1,2 трлн впервые с июля 2021-го. За последнюю неделю курсы всех топ-20 криптовалют показали снижение, в ряде случаев падение котировок достигало 54%.

Основные причины такого сокращения — уменьшение котировок на фондовом рынке и повышение ставки ФРС США, а также резкое обесценивание стейблкоина TerraUSD, который должен соответствовать доллару, рассказали эксперты.