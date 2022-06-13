Криптобиржа Binance приостановила вывод биткоина из-за неполадок

Международная криптобиржа Binance временно приостановила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технического сбоя. Об этом 13 июня на своей странице в Twitter написал генеральный директор компании Чанпэн Чжао.

«Технические службы устранят неисправность в течение 30 минут», — изначально написал бизнесмен.

Как позже уточнил Чжао, вывод криптовалюты с биржи был временно приостановлен из-за «зависшей транзакции». Ситуация влияла только на биткоин.

«Вы всё еще можете вывести биткоин в других сетях, таких как BEP-20. Вероятно, на исправление этого потребуется немного больше времени, чем по моей первоначальной оценке», — цитирует его «Газета.Ru».

Он поблагодарил пользователей за понимание и терпение, отметив, что скоро появится новая информация о ситуации.

Ранее в понедельник курс биткоина на площадке в моменте торгов упал ниже $25 тыс. впервые с декабря 2020 года. В 06:04 по мск, цена криптовалюты упала до $25 082.

В мае «Известия» писали, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до $1,2 трлн впервые с июля 2021-го. За последнюю неделю курсы всех топ-20 криптовалют показали снижение, в ряде случаев падение котировок достигало 54%.

Основные причины такого сокращения — уменьшение котировок на фондовом рынке и повышение ставки ФРС США, а также резкое обесценивание стейблкоина TerraUSD, который должен соответствовать доллару, рассказали эксперты.