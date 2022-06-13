Реклама
Прямой эфир

Криптобиржа Binance приостановила вывод биткоина из-за неполадок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная криптобиржа Binance временно приостановила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технического сбоя. Об этом 13 июня на своей странице в Twitter написал генеральный директор компании Чанпэн Чжао.

Бит на будущее: эксперты оценили перспективы майнинга в России
Страна может занять лидирующие позиции на рынке криптовалют

«Технические службы устранят неисправность в течение 30 минут», — изначально написал бизнесмен.

Как позже уточнил Чжао, вывод криптовалюты с биржи был временно приостановлен из-за «зависшей транзакции». Ситуация влияла только на биткоин.

«Вы всё еще можете вывести биткоин в других сетях, таких как BEP-20. Вероятно, на исправление этого потребуется немного больше времени, чем по моей первоначальной оценке», — цитирует его «Газета.Ru».

Он поблагодарил пользователей за понимание и терпение, отметив, что скоро появится новая информация о ситуации.

Ранее в понедельник курс биткоина на площадке в моменте торгов упал ниже $25 тыс. впервые с декабря 2020 года. В 06:04 по мск, цена криптовалюты упала до $25 082.

В мае «Известия» писали, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до $1,2 трлн впервые с июля 2021-го. За последнюю неделю курсы всех топ-20 криптовалют показали снижение, в ряде случаев падение котировок достигало 54%.

Основные причины такого сокращения — уменьшение котировок на фондовом рынке и повышение ставки ФРС США, а также резкое обесценивание стейблкоина TerraUSD, который должен соответствовать доллару, рассказали эксперты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022