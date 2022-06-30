Около 1 тыс. человек осталось на территории завода «Азот» в Северодонецке

На территории завода «Азот» в Северодонецке находится около 1 тыс. человек. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Роман Ведмеденко.

«По территории завода «Азот» данные разнятся, но там не более 1 тыс. человек, 600–800 осталось, но наши силы уже работают в этом направлении, людей выводят. Там есть и гражданское население, которое эти фашисты забрали и удерживают», — сказал он ТАСС.

Ведмеденко также отметил, что сейчас проводится работа по освобождению людей. Он заверил, что все будут освобождены. При этом замминистра не сказал, когда это произойдет.

«Это больше вопрос к военным, там нельзя планировать, потому что все меняется. Тяжело сказать, но я знаю одно, что победа будет за нами», — заявил он.

Ранее, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

До этого, 26 июня, офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер рассказал, что около 500 гражданских до сих пор находятся в убежищах предприятия «Азот» в Северодонецке.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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