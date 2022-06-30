Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал геноцидом действия киевских властей в Донбассе
Мир
ВКС России уничтожили более 80 наемников в Николаеве
Мир
Путин заявил о формировании многополярной системы в мире
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате падения лифта в офисном здании в Мытищах
Мир
Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне
Мир
В ЕС определят правила обращения с запрещенными к транзиту в Калининград товарами
Мир
В Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления ВСУ «Хортица»
Общество
Глава ГИБДД Черников анонсировал новые нормы пользования электросамокатами
Общество
Прощание с певцом Пьером Нарциссом началось в Москве
Мир
ВС России вывели гарнизон с острова Змеиный
Мир
В Турции подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян
Сюжет:

Около 1 тыс. человек осталось на территории завода «Азот» в Северодонецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории завода «Азот» в Северодонецке находится около 1 тыс. человек. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Роман Ведмеденко.

Освобожден и обезврежен: как украинские формирования выбили с «Азота»
Северодонецк полностью под контролем ЛНР, союзные войска вошли в Лисичанск и успешно продвигаются в городской черте

«По территории завода «Азот» данные разнятся, но там не более 1 тыс. человек, 600–800 осталось, но наши силы уже работают в этом направлении, людей выводят. Там есть и гражданское население, которое эти фашисты забрали и удерживают», — сказал он ТАСС.

Ведмеденко также отметил, что сейчас проводится работа по освобождению людей. Он заверил, что все будут освобождены. При этом замминистра не сказал, когда это произойдет.

«Это больше вопрос к военным, там нельзя планировать, потому что все меняется. Тяжело сказать, но я знаю одно, что победа будет за нами», — заявил он.

Ранее, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

До этого, 26 июня, офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер рассказал, что около 500 гражданских до сих пор находятся в убежищах предприятия «Азот» в Северодонецке.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022