Российские войска уничтожили пункт управления группировки «Хортица» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Днепропетровска. Об этом сообщило в четверг, 30 июня, Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием морского базирования.

За минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России также уничтожили два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны и еще один пункт управления — 123-й бригады территориальной обороны в Николаеве. Помимо этого, в районах Светлодарское и в Авдеевке уничтожены два взвода «Ураганов» и «Градов», два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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