Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава нацразведки США назвала маловероятным перемирие между Украиной и РФ
Общество
В Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев с Украины и из Донбасса
Мир
Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов
Мир
В Запорожской области допустили расследование МАГАТЭ по ситуации на АЭС
Общество
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
Наука
Рогозин сообщил о начале отбора космонавтов из Белоруссии для полета на МКС
Мир
Испытания гиперзвуковой ракеты в США прошли неудачно
Экономика
Фареры разозлили Британию отказом разорвать соглашение с Россией о рыболовстве
Мир
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном
Политика
В Совбезе усомнились в наличии стратегического мышления у лидеров США и Европы
Экономика
В бундестаге сочли санкции против России помехой немецкому бизнесу

Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне

Экс-президента Украины Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном нашли в Англии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и сыном находится в Великобритании. Об этом сообщает в четверг, 30 июня, «РИА Новости» со ссылкой на ТСН.

Куда уехал цирк: почему Петр Порошенко спешно покинул Украину
Киев выдвинул против бывшего президента очередные обвинения

Бывшего президента там заметили украинские журналисты.

Отмечается, что жена экс-президента пыталась отобрать у журналистки телефон, чтобы прекратить съемку. При попытке отнять телефон жена Порошенко сломала журналистке ногти.

Сам Порошенко мешать работе корреспондента не стал и заявил, что находится в Лондоне по работе, а в отель прибыл недавно и скоро его покинет.

В беседе с журналистом экс-президент отдельно указал, что из-за ситуации на Украине его дети не находятся «в безопасности».

Однако это вызывает вопросы, так как, по версии издания «Страна», младшему сыну Порошенко 21 год и ему удалось покинуть Украину, несмотря на то что в стране объявлена всеобщая мобилизация и запрещен выезд мужчинам, которые достигли призывного возраста.

7 июня сообщалось, что Порошенко, сумевший выехать из родной страны с третьей попытки 30 мая, принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса в Польше.

Днем ранее также в Сети появилась видеозапись, на которой Порошенко гуляет по столице Великобритании в сопровождении девушки.

Международный обозреватель Сергей Хрущ отметил 31 мая, что Зеленский поиздевался над Порошенко, разрешив ему покинуть территорию государства. По его словам, действующий глава государства будто ждал, что Порошенко так сделает.

Также обозреватель отметил, что Порошенко подпадает под закон о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста. Бывшему президенту Украины сейчас 56 лет, а за пределы страны запрещено выезжать мужчинам 18–60 лет.

Порошенко проходит на родине по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении экс-лидера по делу о поставках угля с территорий Донбасса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022