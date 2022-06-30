Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и сыном находится в Великобритании. Об этом сообщает в четверг, 30 июня, «РИА Новости» со ссылкой на ТСН.

Бывшего президента там заметили украинские журналисты.

Отмечается, что жена экс-президента пыталась отобрать у журналистки телефон, чтобы прекратить съемку. При попытке отнять телефон жена Порошенко сломала журналистке ногти.

Сам Порошенко мешать работе корреспондента не стал и заявил, что находится в Лондоне по работе, а в отель прибыл недавно и скоро его покинет.

В беседе с журналистом экс-президент отдельно указал, что из-за ситуации на Украине его дети не находятся «в безопасности».

Однако это вызывает вопросы, так как, по версии издания «Страна», младшему сыну Порошенко 21 год и ему удалось покинуть Украину, несмотря на то что в стране объявлена всеобщая мобилизация и запрещен выезд мужчинам, которые достигли призывного возраста.

7 июня сообщалось, что Порошенко, сумевший выехать из родной страны с третьей попытки 30 мая, принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса в Польше.

Днем ранее также в Сети появилась видеозапись, на которой Порошенко гуляет по столице Великобритании в сопровождении девушки.

Международный обозреватель Сергей Хрущ отметил 31 мая, что Зеленский поиздевался над Порошенко, разрешив ему покинуть территорию государства. По его словам, действующий глава государства будто ждал, что Порошенко так сделает.

Также обозреватель отметил, что Порошенко подпадает под закон о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста. Бывшему президенту Украины сейчас 56 лет, а за пределы страны запрещено выезжать мужчинам 18–60 лет.

Порошенко проходит на родине по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении экс-лидера по делу о поставках угля с территорий Донбасса.