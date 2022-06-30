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МИД Норвегии опроверг заявления о нарушении договора о Шпицбергене

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Фото: commons.wikimedia.org/Smtunli
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Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о том, что действия страны не нарушают договор о Шпицбергене от 1920, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

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«Норвегия не нарушает Договор о Шпицбергене», — подчеркнула Хюитфельдт, добавив, что решение не выдавать разрешение на пропуск российских грузов «продиктовано санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии».

Ранее в среду, 29 июня, генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин рассказал, что власти Норвегии, отказавшись пропускать грузы для россиян, не продумали до конца все последствия этого шага.

Позднее в тот же день на официальном сайте МИД России появилась публикация, в которой говорилось, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.

Помимо этого, Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии в РФ Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на архипелаг Шпицберген.

За день до этого Норвегия отклонила заявку РФ с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними. Он назвал решение норвежского истеблишмента аморальным и нарушающим права человека.

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