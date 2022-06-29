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В МИД России вызвали представителя Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии в РФ Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на архипелаг Шпицберген. Об этом в ведомстве сообщили 29 июня.

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«Заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Уточняется, что в конце апреля Осло ограничило выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками, что привело к блокированию на границе критически важных товаров, необходимых для обеспечения работы треста и генконсульства России на Шпицбергене. Речь идет о продуктах питания, медоборудовании, строительных материалах и запасных частях для транспортных средств.

МИД РФ в связи с этим потребовал от Норвегии как можно скорее решить этот вопрос и предупредил об ответных мерах в случае недружественных действий против России.

За день до этого Норвегия отклонила заявку РФ с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними. Он назвал решение норвежского эстеблишмента аморальным и нарушающим права человека.

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