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Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Президент Индонезии во время визита в Киев предложил Зеленскому передать послание Путину
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
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Президент Индонезии Джоко Видодо в рамках своего визита в Киев предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать послание российскому лидеру Владимиру Путину. Соответствующее решение Видодо обосновал стремлением к мирному разрешению кризиса вокруг Украины, о чем стало известно в четверг, 30 июня.

После посещения столицы Украины и встречи с главой государства Видодо отправится в Москву.

«Я предложил доставить послание от Зеленского президенту Путину, которого я вскоре увижу», — отметил лидер Индонезии.

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