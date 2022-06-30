Путин рассказал о хороших отношениях с новым президентом Туркмении

Российский президент Владимир Путин рассказал, что новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, вступивший в должность 19 марта, — молодой и при этом опытный деятель. Об этом лидер РФ сообщил в среду, 29 июня.

«Хочу поздравить Туркменистан и народ Туркменистана с выбором таким хорошим. Новый президент — молодой человек, энергичный, с блестящим образованием и опытом уже государственной деятельности», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что находится в хороших отношениях со своим туркменским коллегой.

В среду, 29 июня, лидеры стран встретились в Ашхабаде на полях шестого Каспийского саммита. Это первая поездка за рубеж президента РФ с начала специальной военной операции по защите Донбасса.

В рамках мероприятия российский лидер провел ряд двусторонних встреч.

Так, в беседе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Путин поблагодарил того за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе и сообщил о подготовке визита премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина в Баку.

Также в рамках саммита президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встречи с Путиным заявил, что Россия и Иран могли бы сотрудничать по Каспию в области транспорта, транзита, рыболовства и туризма. Раиси также отметил, что все ранее заключенные между странами договоренности реализуются, отслеживаются и «это очень хороший момент».

Ранее в этот день в ходе выступления на саммите Путин заявил о том, что РФ выступает за углубление партнерских связей «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Президент России подчеркнул: залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.