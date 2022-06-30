Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поблагодарил Алиева за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе
Общество
Власти Калининградской области начали работу над субсидированием транзита
Общество
Источник сообщил об обнаружении потерпевшего крушение в Якутии вертолета Ми-8
Политика
Путин назвал глубоким характер отношений России и Ирана
Экономика
Бастрыкин рассказал о новом виде налоговых преступлений в России
Общество
В СК РФ предложили конфисковывать имущество чиновников за коррупцию
Мир
В Швеции потребовали от премьера пояснить суть обещаний Эрдогану
Мир
Всех обвиняемых по делу о терактах в 2015 году в Париже признали виновными
Экономика
В США заявили о сокращении глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%
Мир
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
Мир
НАТО не стало давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс

Путин рассказал о хороших отношениях с новым президентом Туркмении

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский президент Владимир Путин рассказал, что новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, вступивший в должность 19 марта, — молодой и при этом опытный деятель. Об этом лидер РФ сообщил в среду, 29 июня.

«Хочу поздравить Туркменистан и народ Туркменистана с выбором таким хорошим. Новый президент — молодой человек, энергичный, с блестящим образованием и опытом уже государственной деятельности», — сказал Путин.

Море не волнуется: Путин призвал прикаспийские страны к кооперации
Зачем глава РФ прилетел в Туркменистан и как его встретила столица одного из самых закрытых государств мира

Он также подчеркнул, что находится в хороших отношениях со своим туркменским коллегой.

В среду, 29 июня, лидеры стран встретились в Ашхабаде на полях шестого Каспийского саммита. Это первая поездка за рубеж президента РФ с начала специальной военной операции по защите Донбасса.

В рамках мероприятия российский лидер провел ряд двусторонних встреч.

Так, в беседе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Путин поблагодарил того за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе и сообщил о подготовке визита премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина в Баку.

Также в рамках саммита президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встречи с Путиным заявил, что Россия и Иран могли бы сотрудничать по Каспию в области транспорта, транзита, рыболовства и туризма. Раиси также отметил, что все ранее заключенные между странами договоренности реализуются, отслеживаются и «это очень хороший момент».

Ранее в этот день в ходе выступления на саммите Путин заявил о том, что РФ выступает за углубление партнерских связей «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Президент России подчеркнул: залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022