Путин поблагодарил Алиева за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе. Расшифровка беседы лидеров РФ и Азербайджана на полях шестого Каспийского саммита опубликована на сайте Кремля 29 июня.

«Хотел бы особо поблагодарить вас за те идеи, которые вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда. Он был деловым в самом высоком смысле этого слова, коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества», — указал президент.

В ходе встречи с Алиевым Путин также сообщил о подготовке визита премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина в Баку.

«Совсем недавно в Баку был наш министр иностранных дел. Спасибо, что нашли время его принять. Готовится визит нашего председателя правительства и председателя Госдумы», — сказал российский лидер.

Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил уверенность, что отношения между странами продолжат успешно развиваться.

«С удовлетворением отмечаем рост товарооборота, развитие отношений в плане промышленной кооперации, отношений в транспортной сфере, в энергетической сфере», — сказал Алиев.

Ранее в рамках шестого Каспийского саммита в Ашхабаде президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встречи с Путиным заявил, что Россия и Иран могли бы сотрудничать по Каспию в области транспорта, транзита, рыболовства и туризма. Раиси также отметил, что все ранее заключенные между странами договоренности реализуются, отслеживаются и «это очень хороший момент».

Ранее в этот день в ходе выступления на саммите Путин заявил о том, что РФ выступает за углубление партнерских связей «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Президент России подчеркнул: залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.

Пятый саммит «каспийской пятерки» прошел в августе 2018 года. На встрече была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.