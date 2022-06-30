Тройка от питерских: как «Зенит» разгромил ЦСКА в контрольном матче

В Москве состоялся самый, пожалуй, статусный матч всего футбольного межсезонья — в рамках турнира «Кубок Пари Премьер» ЦСКА принимал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга одержал убедительную победу со счетом 3:0 и досрочно стал победителем турнира. Матч показал пока что разную готовность команд к новому сезону Российской премьер-лиги. Он стартует в середине июля и будет очень необычным — первые с 1964 года наши команды не примут участия в еврокубках и полностью сосредоточатся на внутренних соревнованиях.

Сезон без еврокубков но с Fan ID

Российские клубы вовсю готовятся к старту нового сезона РПЛ. Одним из главных событий межсезонья стал «Кубок Пари Премьер». 29 июня в центральной игре турнира петербургский «Зенит» приехал в гости к ЦСКА и разгромил москвичей 3:0.

Такого сезона, как предстоящий, в отечественном футболе не было давно — почти 60 лет. До 1965 года советские клубы играли исключительно во внутренних официальных соревнованиях. Международные встречи были редкими и исключительно товарищескими. Потом для них наступила эра еврокубков: советские команды дебютировали в Кубке Европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей Кубков.

Так продолжалось до 2022 года. Но этой весной УЕФА отстранил все российские клубы от международных соревнований под своей эгидой. Та же участь постигла сборные России, которые не сыграют в этом году в Лиге наций УЕФА, женском чемпионате Европы, отборах к молодежному и юношеским Евро.

Ко всему прочему, наши клубы впервые в истории проводят летние сборы внутри России. Такое случалось и раньше с отдельными командами, но вообще отсутствие заграничных сборов было традиционным только в советские времена, когда при системе «весна-осень» летом команды играли в национальном первенстве, а зимой готовились в Закавказье и Средней Азии.

С момента перехода чемпионата России на систему «осень-весна» в 2012 году, как и ранее во время пауз на чемпионаты мира и Европы, отечественные клубы обычно проводили сборы где-то в Европе — в основном в Австрии, Нидерландах и Турции. Теперь все тренируются в России, в своих городах, иногда отправляясь в другие регионы для контрольных матчей.

Встреча ЦСКА — «Зенит» стала самой статусной из всех проведенных. Питерцы отыграли два стартовых матча «Кубка Пари Премьер» у себя в Северной столице. Там они сыграли вничью в основное время со счетом 1:1 с «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». При этом подопечные Сергея Семака в этих играх одержали победы в серии пенальти — 5:3 над нижегородцами и 4:2 над сочинцами.

После этого турнир переехал в Москву. И 29 июня «Зенит» сыграл свой последний матч в этом кубке. Антураж, сопровождавший этот матч, мы можем не увидеть еще довольно долго — как минимум в ближайшем сезоне, а то и в нескольких последующих. Активные фанаты обеих команд протестующие против введения в премьер-лиге идентификационного паспорта болельщика (Fan ID). Из-за этого они планируют бойкотировать игры РПЛ.

Но на контрольный матч ЦСКА и «Зенита» они пришли, создав шумную атмосферу на своих секторах и по всему стадиону. Несколько раз фанаты армейцев и питерцев скандировали заряд «Fan Id — убийца футбола!»

Дзагоев все видел

На матч пришел покинувший месяц назад ЦСКА Алан Дзагоев, который смотрел встречу с трибуны вместе с травмированным защитником армейцев Кириллом Набабкиным. Для красно-синих это была первая статусная игра под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. Ранее под его началом в воскресенье они уступили со счетом 0:2 московскому «Велесу».

И в этот раз все у них пошло не очень хорошо. И ЦСКА, и «Зенит» делали много замен по ходу матча, играя не основными сочетаниями. В этих условиях более удачлив был имеющий постоянный состав и главного тренера питерский клуб. Незадолго до перерыва с передачи новичка сине-бело-голубых Зелимхана Бакаева Алексей Сутормин открыл счет. Во втором тайме он же и Андрей Мостовой по разу реализовали пенальти. Итоговый результат 3:0 в пользу «Зенита».

— Результат нельзя назвать положительным, но мы еще пересмотрим эту игру, разберем, что делали правильно, а что нет, как выполняли требования тренера, — сказал «Известиям» нападающий ЦСКА Антон Заболотный. — Нам еще надо над многим работать. Тяжеловато играть под нагрузками, поэтому не хватало сил, свежести. Думаю, мы еще прибавим. У нас новый тренер, сегодня в первом тайме мы играли не основным составом. Но все стараются, так что двигаемся дальше.

Питерцы завершают свое выступление на турнире. В воскресенье они сыграют в Сочи товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой». ЦСКА провел только первую игру на «Кубке Пари Премьер». 4 июля армейцы на своем стадионе сыграют с «Нижним Новгородом», 7 июля они примут у себя «Сочи».