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США сочли необязательным контактировать с РФ по вопросу изменений в НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitrios Karvountzis
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США и их союзники не контактировали с Россией по вопросу изменений в НАТО и не считают обязательным это делать. Об этом в среду, 29 июня, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«С Москвой не было коммуникаций по поводу этих перемен. И нет обязанности это делать», — сказал он журналистам.

В этот же день лидеры НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. При этом в декларации саммита Североатлантического альянса сказано, что блок рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

Центральным событием трехдневного саммита НАТО в Мадриде стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Эксперты прогнозировали, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности.

27 июня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен.

До этого, 15 июня, Столтенберг сказал, что главы минобороны стран — членов НАТО обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении. Он отметил, что альянс готовит новые схемы для обороны. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке в целях расширения возможностей и повышение боеготовности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).

28 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

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