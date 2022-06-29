Вирусолог рассказал об опасности вируса конго-крымской лихорадки

Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) вызывает тяжелые случаи заболевания. Его летальность на вспышках составляет до 40%, а специфическое лечение и вакцина отсутствуют. Об этом вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал в среду, 29 июня.

«Этот вирус на территории России не так сильно распространен, не так много случаев. Болезни, которые он вызывает, — это тяжелые болезни, геморрагическая лихорадка, которая может дать довольно высокую летальность, до 40% на вспышках», — пояснил он в разговоре с телеканалом «Звезда».

Эксперт добавил, что специфического лечения от этого заболевания не существует. При этом хорошая новость заключается в том, что вирус ККГЛ не способен к эпидемическому распространению, так как передается клещами и может вызывать только локальные вспышки, отметил Альтштейн. Это значит, что не стоит ждать новой пандемии, передает RT.

Альтштейн заявил в беседе с Life.ru, что эта лихорадка — довольно опасная болезнь. Заболевание вызывает образование кровоизлияний в организме, высокую температуру, головную боль.

Об обнаружении нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России ранее 28 июня сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Так, в ходе исследования ученые выявили шесть образцов абсолютно новой линии «Европа-3». Специалисты изучат линию «Европа-3», чтобы понять ее опасность и узнать географическое распространение. В то же время отмечается, что риск смерти и тяжелых клинических проявлений выше при заражении штаммом «Европа-1».

При этом, как позднее заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, поводов для беспокойства населения нет. По его словам, этот вирус был на территории России уже сотни лет, разные его варианты различаются не принципиально и это открытие представляет в первую очередь научный интерес.

Иммунолог Николай Крючков пояснил «Известиям», что конго-крымская геморрагическая лихорадка представляет собой очень опасное заболевание с высокой летальностью, однако угрозы эпидемии нет. Он отметил, что случаи заболевания выявляются ежегодно, конго-крымская геморрагическая лихорадка характерна для Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей, очаги есть также в северокавказских республиках.

Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки вызывает конго-крымскую геморрагическую лихорадку — тяжелое заболевание человека, которое может передаваться через укусы иксодовых клещей, контакт с тканями инфицированных животных, контакт с биологическими жидкостями инфицированных пациентов и вертикальной передачи (от матери к ребенку). Болезнь эндемична в странах Африки, Азии и Юго-Восточной Европы, а также в ряде регионов на юге Европейского региона России. В 1999–2020 годах на юге России выявлен 2361 случай ККГЛ, из них 94 (3,98%) с летальным исходом. Отмечаются постепенное расширение территории природного очага ККГЛ на юге России и вовлечение в эпидемию новых регионов.