Ученые оценили угрозу от Конго-крымской геморрагической лихорадки

«Известия» обратились в пресс-службу Сеченовского университета с просьбой предоставить ссылку на исследование об обнаружении российскими специалистами нового штамма Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге РФ. В присланной статье рассказывалось о разнообразии и распространении штаммов вируса ККГЛ в России. Для исследования были взяты сегменты генома вируса из 500 образцов сыворотки крови больных ККГЛ и 103 набора клещей, собранных на юге европейского региона России в 2007-2017 годах.

Как выяснили ученые, исследуемые вирусные штаммы принадлежали к нескольким так называемым генетическим линиям этого вируса Европа 1 (596 образцов), Африка 3 (1 образец) и новой генетической линии Европа 3 (6 образцов).

На юге европейской части России в популяции ВКГЛ доминируют штаммы линии Европа 1, причем они типичны для этого региона, сообщили авторы работы. Впервые в исследуемом регионе (Ставропольский край, Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика и Краснодарский край) были выявлены изоляты генотипа Африка 3 и новой именно для России генетической линии Европа 3.

Впрочем, процент выявленных штаммов, относящихся к линии Европа 3, среди исследованных штаммов был крайне низким (1%). Ученые предположили, что штаммы Европа 3 были завезены в РФ и циркулировали в природных очагах, пока их не вытеснили варианты линии Европа 1, которая в настоящее время преобладает и вызывает 99,9% случаев ККГЛ, регистрируемых в России. Два случая КГЛ, вызванных вирусом линии Европа-3, были средней степени тяжести, без геморрагических проявлений, с несмертельным исходом.

«Опубликованные сегодня в СМИ результаты научного исследования линий вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки вызвали большой резонанс. Спешу проинформировать, что поводов для беспокойства населения нет. Этот вирус был на территории нашей страны уже сотни лет, разные его варианты различаются не принципиально, и это открытие представляет в первую очередь научный интерес. Ученые ведут постоянную работу по изучению изменчивости вирусов. Наша задача — детально изучить обнаруженную в РФ линию штамма «Европа-3», оценить ее генетические вариации и потенциальное распространение в нашей стране», — сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, Александр Лукашев. -

Вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки вызывает Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку — тяжелое заболевание человека, которое может передаваться через укусы иксодовых клещей, контакт с тканями инфицированных животных, контакт с биологическими жидкостями инфицированных пациентов и вертикальной передачи (от матери к ребенку). Болезнь эндемична в странах Африки, Азии и Юго-Восточной Европы, а также в ряде регионов на юге Европейского региона России. В 1999–2020 гг. на юге России выявлен 2361 случай ККГЛ, из них 94 (3,98%) с летальным исходом. Отмечается постепенное расширение территории природного очага ККГЛ на юге России и вовлечение в эпидемию новых регионов.

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