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Иммунолог раскрыл симптомы и опасность конго-крымской геморрагической лихорадки

Иммунолог Крючков: конго-крымская геморрагическая лихорадка очень опасна, но угрозы эпидемии в России нет
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Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), новый штамм которой был обнаружен на юге России, представляет собой очень опасное заболевание с высокой летальностью, однако угрозы эпидемии нет. Об этом «Известиям» заявил иммунолог Николай Крючков.

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«Это очень опасное заболевание с высокой летальностью. По европейскому региону она составляет 20–30% от всех госпитализированных. Среди всех заболевших летальность составляет 10–20%. ККГЛ широко распространена по миру: Африка, Азия, Ближний Восток и Россия. Эндемичная — распространяется в определенных регионах, передается клещами, а резервуаром могут быть животные», — уточнил эксперт.

По его словам, никакого специфического лечения или вакцинации не существует у заболевания. Главная защита от лихорадки — противоинфекционные меры и своевременная диагностика, указал Крючков.

Он пояснил, что инфекция вызывает геморрагию, то есть кровоизлияние во внутренних органах. Ранний период заболевания похож на гриппоподобный синдром: высокая температура от 39 градусов, интоксикация, тошнота, боли в животе или пояснице, мелкая сыпь на груди и животе. Температура может повышаться, а потом опускаться, спустя пять дней может начаться сильное кровотечение.

«После диагностики требуется лечение в условиях стационара. Оно направлено на борьбу с симптомами и кровоизлияниями, так как тромбоциты почти исчезают при лихорадке. Но лечения, направленного на ККГЛ, нет. Но летальность всё равно высокая, даже в стационарах. Здесь важно вовремя диагностировать ее. Выявить лихорадку можно, сдав анализы после укуса клеща», — рассказал Крючков.

Как отметил иммунолог, случаи заболевания выявляются ежегодно. Конго-крымская геморрагическая лихорадка характерна для Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей, очаги есть также в северокавказских республиках.

Об обнаружении нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России ранее, 28 июня, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Так, в ходе исследования ученые выявили шесть образцов абсолютно новой линии «Европа-3». Специалисты изучат линию «Европа-3», чтобы понять ее опасность и узнать географическое распространение. В то же время отмечается, что риск смерти и тяжелых клинических проявлений выше при заражении штаммом «Европа-1».

При этом, как позднее заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, поводов для беспокойства населения нет. По его словам, этот вирус был на территории России уже сотни лет, разные его варианты различаются не принципиально, и это открытие представляет в первую очередь научный интерес.

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