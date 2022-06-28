На юге России обнаружен новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки

Российские специалисты обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. По информации ВОЗ, в число переносчиков вируса входят как дикие, так и домашние животные, среди которых крупный рогатый скот, овцы и козы.

В Сеченовском университете уточнили, что вирус распространен в некоторых странах Африки и Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и на юге европейской части РФ.

«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии «Европа-3» (шесть образцов)», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе университета.

Ученые изучат линию «Европа-3», чтобы понять ее опасность и узнать географическое распространение. При этом отмечается, что риск смерти и тяжелых клинических проявлений выше при заражении штаммом «Европа-1».

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