Подразделения ВДВ России зашли в Лисичанск

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России зашли в Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), штурм города продолжается. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его информации, в пригороде удалось ликвидировать крупный отряд сил специальных операций (ССО) Украины численностью до 200 человек. Выживших взяли в плен.

«Подобрались максимально близко к Лисичанску. Видно дым — горит Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, а здесь, где клубы белого дыма, — сигнал, что у подножия города идет штурмовая фаза», — рассказал журналист.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на сегодняшний день освобождено 98% территории республики. При этом Лисичанск он назвал последним форпостом украинских нацистов в ЛНР.

В то же время посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что прошлой ночью несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. По его словам, украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому пытаются уходить из него «тайными тропами», так как основные трассы перекрыты.

Также дипломат добавил, что штурмовые группы союзных войск России и республики уже прошли примерно треть протяженности города и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад.

В этот же день сообщалось, что Лисичанск подвергся обстрелу вооруженными силами Украины (ВСУ) из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Отмечалось, что украинские боевики ведут минирование города запрещенными противопехотными минами «Лепесток».

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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