Посол ЛНР Мирошник рассказал об успехах союзных войск в Лисичанске

Штурмовые группы союзных войск России и Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли примерно треть протяженности Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад, сообщил во вторник, 28 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«С северной стороны Лисичанска возле населенных пунктов Шепилово и Приволье союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город. Сегодня бои уже шли внутри поселка Малорязанцево и внутри Верхнекаменки. С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. — Ред.) «Линик» и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия», — добавил посол в Telegram-канале.



Мирошник уточнил, что на НПЗ всё еще находятся украинские террористические подразделения. С территории так называемой ямы — ремонтного цеха НПЗ — они открыли огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Лисичанску. Последствиями обстрела стали множественные повреждения жилых домов, выбитые окна, которыми дома выходят на НПЗ, добавил он.

Ранее, 27 июня, посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил, что все заложники украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены. Посол отметил, что часть людей уже эвакуирована с территории промзоны.

Днем ранее Мирошник сообщил, что около 70 украинских боевиков взято в плен в ходе освобождения территории завода. По его словам, задачи брать в плен украинских военных не стояло. Часть из них могла покинуть Северодонецк под видом гражданских.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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