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В ЛНР обвинили ВСУ в минировании Лисичанска запрещенными минами «Лепесток»

В ЛНР обвинили ВСУ в минировании Лисичанска запрещенными минами «Лепесток»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут минирование города Лисичанск запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Об этом во вторник, 28 июня, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Противник осуществляет дистанционное минирование Лисичанска и его окрестностей запрещенными минами ПФМ-1С «Лепесток», — написал он.

По словам Марочко, за сутки в больницу госпитализировано 10 мирных жителей. У всех диагностирована минно-взрывная травма. Большинству пострадавших ампутировали конечности, добавил он.

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из населенного пункта Золотое ВСУ заминировали мост. По его словам, местных жителей предупредили о минировании моста над железной дорогой и посоветовали туда не ходить.

22 июня сообщалось о минировании в нескольких местах дамбы в поселке Малорязанцево в нескольких километрах от Лисичанска. Подрыв дамбы грозит затоплением поселка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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