Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совбезе пообещали ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада
Мир
В ЛНР заявили о планах возобновления работы завода «Азот» в Северодонецке
Мир
Американский политик Габбард призвала Киев к переговорам с Москвой
Спорт
Джокович пробился во второй круг Уимблдона и установил рекорд
Мир
Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН
Армия
Минобороны РФ предупредило о возможной провокации Киева на Криворожской ТЭС
Мир
Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и ФРГ
Мир
Захарова подтвердила подачу заявок в БРИКС Ираном и Аргентиной
Общество
Гражданам ДНР и ЛНР разрешили упрощенно заменить водительские удостоверения
Мир
Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»
Сюжет:

Источник сообщил о массированном обстреле Лисичанска

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) подвергся обстрелу из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) со стороны боевиков Украины, горят многоэтажки, сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР в понедельник, 27 июня.

Подавленное состязание: кто обеспечил успешное окружение ВФУ под Лисичанском
Корреспондент «Известий» наблюдал за артиллерийскими дуэлями во время зачистки котла у Горского и Золотого

«Украинские войска сегодня вечером открыли интенсивный огонь из района ремонтного цеха нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Лисичанске по жилым кварталам города из артиллерии и РСЗО. Очень много разрушений, город горит, горят многоквартирные дома, которые выходят на прямую видимость с НПЗ, много разрушений», — он.

26 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о продвижении сил Луганской Народной Республики с юга в сторону Лисичанска и пребывании их в промзоне. Он уточнил, что на юге находятся Лисичанский завод резинотехнических изделий и Желатиновый завод.

Тогда же в ходе боев в районе Лисичанска российские военные уничтожили две диверсионные группы иностранных наемников. Первая группа была «интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств». Вторая включала только наемников из Грузии.

25 июня в Народной милиции ЛНР сообщали, что союзные силы республики и РФ вошли в Лисичанск и бои ведутся в черте города. Тогда же стало известно, что шахта в Лисичанске и один из заводов были взяты под контроль союзнических сил.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022