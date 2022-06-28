Источник сообщил о массированном обстреле Лисичанска

Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) подвергся обстрелу из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) со стороны боевиков Украины, горят многоэтажки, сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР в понедельник, 27 июня.

«Украинские войска сегодня вечером открыли интенсивный огонь из района ремонтного цеха нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Лисичанске по жилым кварталам города из артиллерии и РСЗО. Очень много разрушений, город горит, горят многоквартирные дома, которые выходят на прямую видимость с НПЗ, много разрушений», — он.

26 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о продвижении сил Луганской Народной Республики с юга в сторону Лисичанска и пребывании их в промзоне. Он уточнил, что на юге находятся Лисичанский завод резинотехнических изделий и Желатиновый завод.

Тогда же в ходе боев в районе Лисичанска российские военные уничтожили две диверсионные группы иностранных наемников. Первая группа была «интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств». Вторая включала только наемников из Грузии.

25 июня в Народной милиции ЛНР сообщали, что союзные силы республики и РФ вошли в Лисичанск и бои ведутся в черте города. Тогда же стало известно, что шахта в Лисичанске и один из заводов были взяты под контроль союзнических сил.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».