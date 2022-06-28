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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс европейской валюты на торгах Московской биржи 28 июня опустился ниже 55 рублей за один евро. Такой показатель зафиксирован впервые с мая 2015 года.

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По данным на 17:22 мск, курс евро терял 2,36%, опускаясь до 54,94 руб.

К 17:25 мск европейская валюта замедлила падение до 2,2% и находится на уровне 55,03 руб. В то же время курс доллара снижается до 52,23 руб. (-2,16%).

Ранее в этот день сообщалось, что доллар США в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года. Центробанк установил на 29 июня официальный курс доллара на уровне 52,97 рубля. Официальный курс евро понижен до 55,87.

23 июня директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев высказал предположение, что страны Евросоюза (ЕС) могут ввести полный запрет на ввоз наличных евро в Россию. По его словам, в таком случае всё равно останутся возможности ввоза валюты через третьи страны.

Накануне курс евро, по данным торгов на Мосбирже, опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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