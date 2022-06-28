Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президента Киргизии Атамбаева удалили из зала суда за грубость
Мир
Шольц заявил об убежденности G7, что России нельзя позволить победить на Украине
Мир
В ЛНР назвали Лисичанск последним форпостом украинских боевиков
Мир
Экс-президент Украины Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
Мир
Прекращение поставок газа из РФ может привести к падению ВВП Германии на 12,5%
Мир
Макрон указал на оборонительный характер поставок оружия Украине странами G7
Политика
Рогозин рассказал о передаваемых Киеву от НАТО спутниковых снимках
Мир
Шольц заявил о сплоченности и решимости стран G7 по отношению к России
Мир
Захарова обвинила Bloomberg в антижурналистской деятельности
Политика
Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Происшествия
Более 700 домовладений подтоплено в Крыму из-за ливней

Джонсон назвал маловероятным прямое столкновение России и НАТО

Премьер-министр Великобритании Джонсон назвал маловероятным прямое столкновение России и НАТО
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что напряженные отношения между НАТО и Россией не дойдут до прямого столкновения.

Реальное в Мадриде: чего ждать от саммита НАТО
И возможны ли подвижки в отношениях альянса с Москвой

«Не думаю, что до этого дойдет. Само собой, мы делаем всё, чтобы дело ограничилось Украиной», — сказал он во вторник журналистам. Брифинг транслировал британский телеканал Sky News.

При этом политик указал на необходимость реагировать на якобы растущую со стороны Москвы угрозу.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией, прикрываясь Украиной. Она указала, Россия обязана сделать всё, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность.

24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией.

23 июня российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь отметил, что миру уже на протяжении 30 лет угрожает НАТО. Он подчеркнул, что его тезис доказывают войны в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии и попытка госпереворота в Венесуэле, как и удавшийся госпереворот на Украине, ее дальнейшее военное освоение со стороны НАТО.

18 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию назовут «угрозой безопасности миру» на ближайшем саммите альянса в Мадриде. Он отметил, что в рамках мероприятия будет представлена новая стратегическая концепция, в которой также будет упомянут Китай ввиду обеспокоенности альянса усилением страны.

2 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отношения между Россией и НАТО не могут быть прежними. Однако исправить ситуацию могут новые правила, а «размахивание санкционной булавой» не принесет желаемого результата, отметил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022