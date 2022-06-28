Джонсон назвал маловероятным прямое столкновение России и НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что напряженные отношения между НАТО и Россией не дойдут до прямого столкновения.

«Не думаю, что до этого дойдет. Само собой, мы делаем всё, чтобы дело ограничилось Украиной», — сказал он во вторник журналистам. Брифинг транслировал британский телеканал Sky News.

При этом политик указал на необходимость реагировать на якобы растущую со стороны Москвы угрозу.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией, прикрываясь Украиной. Она указала, Россия обязана сделать всё, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность.

24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией.

23 июня российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь отметил, что миру уже на протяжении 30 лет угрожает НАТО. Он подчеркнул, что его тезис доказывают войны в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии и попытка госпереворота в Венесуэле, как и удавшийся госпереворот на Украине, ее дальнейшее военное освоение со стороны НАТО.

18 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию назовут «угрозой безопасности миру» на ближайшем саммите альянса в Мадриде. Он отметил, что в рамках мероприятия будет представлена новая стратегическая концепция, в которой также будет упомянут Китай ввиду обеспокоенности альянса усилением страны.

2 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отношения между Россией и НАТО не могут быть прежними. Однако исправить ситуацию могут новые правила, а «размахивание санкционной булавой» не принесет желаемого результата, отметил он.