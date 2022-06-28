История праздника День семьи, любви и верности, который учредил Путин

8 июля 2022 года в России отмечается День семьи, любви и верности. До сегодняшнего дня он был народным. Во вторник, 28 июля, президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении ему статуса официального. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника.

День семьи, любви и верности 2022 — история праздника 8 июля

Ежегодно 8 июля (в 2022 году этот день выпадает на пятницу) РПЦ отмечает день памяти святых Петра и Февронии Муромских, скончавшихся в 1228 году.

Согласно легенде, за несколько лет до княжения в Муроме Петр заболел проказой. Ему приснился сон о том, что помочь сможет лишь крестьянка Феврония из деревни Ласково Рязанской губернии.

Петр нашел Февронию и обратился к ней за помощью. Девушка согласилась, но вместо предположенных денег попросила, чтобы князь взял ее в жены. Петр дал слово, но не сдержал — и болезнь возвратилась.

Феврония не опускала руки и, несмотря ни на что, вылечила князя. В знак глубокой благодарности Петр женился. На пути пары было много сложностей. Сначала народ не принял простолюдинку, но князь не отрекся от нее.

Петр и Феврония прожили долгую и счастливую семейную жизнь. В старости они приняли монашество, поселились в разных монастырях неподалеку друг от друга. Умерли оба 8 июля — 794 года назад.

Считается, что знаменитое выражение из русских сказок «жили они счастливо и умерли в один день» — о Февронии и Петре. В лике святых были канонизированы в 1547 году.

Традиции праздника День семьи, любви и верности

Мощи Петра и Февронии покоятся в женском монастыре Мурома Владимирской области. Круглогодично туда приезжают паломники. Просят об обретении пары, счастье в супружестве и благодарят, если уже имеют его.

С каждым годом праздник становится всё популярнее среди россиян. Мужчины в этот день делают предложение руки и сердца. 8 июля пары вступают в законный брак. Венчаться не принято, поскольку продолжается пост.

На День семьи, любви и верности принято дарить любимым белые ромашки — это главный символ праздника.

Верующие люди посещают службу в храме, ставят свечи за здравие своих живых супругов, за упокой ушедших из жизни, а также Петру и Февронии.

В 2015 году появилась инициатива сделать официальным выходным День семьи, любви и верности. По состоянию на сегодня решение на законодательном уровне не принято. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» заявила, что нерабочим днем он всё-таки не станет.

«Дополнительный день отдыха — это достаточно большая нагрузка для нашей экономики. В этот день работодатели обязаны оплачивать работу в двойном размере, это, конечно, накладка для экономики и для работодателей», — объяснила депутат.

«Известия» публикуют также список главных праздников и выходных, которые ждут россиян летом 2022 года.

По ссылке — производственный календарь на 2022 год.