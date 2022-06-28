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В ЛНР допустили обмен сдавшихся в плен на «Азоте» боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Луганской Народной Республике допустили обмен сдавшихся в плен боевиков с предприятия «Азот» в Северодонецке. Об этом во вторник, 28 июня, заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

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По его словам, при выборе меры наказания будет применяться индивидуальный подход.

«Возможен и обмен на наших ребят, возможен и суд. Сказать о системном подходе, что будет высшая мера пресечения или это будет обмен, сложно, потому что все зависит от запроса, который есть с нашей стороны», — сказал Мирошниченко журналистам.

Он пояснил, что если будет возможность спасти российских военных, которые находятся в плену, то этот шанс будет использоваться. Помимо этого, по его словам, вопрос о пленных будет решаться в зависимости от того, на территории какой республики подразделения ВСУ решат сдаться в плен.

25 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что силы Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью установили контроль над Северодонецком и химпредприятием «Азот».

Ранее, 20 июня, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что со сдавшимися в плен украинскими военными ведется оперативная работа. Часть военнослужащих находится на территории республики.

Также он отмечал, что на «Азоте» еще остаются украинские националисты. При этом они не позволяют мирным гражданам выйти во время действия гумкоридоров, организованных российской стороной, и используют людей в качестве живого щита. Часть гражданских месяцами жила в убежищах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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