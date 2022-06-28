Биткоину предрекли падение до $10 тыс. в июле

В июле от Федрезерва (ФРС) США ждут увеличения ставки еще на 75 базисных пунктов, на фоне чего стоимость биткоина вполне может рухнуть до $10 тыс. Об этом заявила «Известиям» операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович во вторник, 28 июня.

По данным криптобиржи Binance на 14:03 мск, биткоин стоит $20,98 тыс. В последнее время первая в мире криптовалюта очень волатильна. Так, 13 июня цена этой криптовалюты упала до $25 082 впервые с декабря 2020 года. Спустя несколько дней цена биткоина опустилась до $17 615 впервые с ноября 2020-го.

По словам Гутович, серьезных причин для смены нисходящего тренда на рынке криптовалют нет. Скорее, наоборот — настроения становятся только депрессивнее, причем в глобальном масштабе.

«Если раньше в ФРС старались избегать упоминаний о возможной рецессии, то на прошлой неделе глава американского регулятора Джером Пауэлл, выступая в конгрессе, всё же был вынужден признать, что она вполне вероятна в текущих условиях. Согласно исследованиям Федрезерва, высокая инфляция и низкая безработица исторически являлись предвестниками проблем в экономике, так что желание инвесторов держаться подальше от рискованных инструментов вполне можно понять», — рассказала операционный директор Green Crypto Processing.



Она подчеркнула, что в ФРС серьезно настроены на борьбу с инфляцией, вследствие чего индекс доллара держится на максимальных отметках за последние 20 лет. Эта ситуация вынуждает центробанки других стран также способствовать укреплению своих валют. Так как большинство расчетов на сырьевых рынках производится в долларах, затраты импортеров существенно растут. Таким образом, темпы роста инфляции повышаются, а мировая экономика замедляется, указала эксперт.



По ее словам, на криптовалюту также влияет и довольно печальная ситуация на рынке недвижимости США — сегменты, связанные с ним, составляют порядка 18% ВВП страны.

«Если пузырь на рынке акций и криптовалют уже сдулся, то жилье все еще стоит гораздо дороже, чем до пандемии. Из-за повышения ставок ФРС средний ежемесячный платеж увеличился на 106%, количество желающих предодобриться на будущие ипотечные кредиты находится на минимуме с 2005 года, а сама ставка сейчас составляет 6,3%», — заключила она.

Founder&CEО компании Listing.Help Сергей Хитров рассказал «Известиям», что второй квартал 2022 года оказался наихудшим для цены биткоина за всю историю существования этой криптовалюты. Кроме того, стоимость биткоина оказалась даже ниже показателей предыдущего рыночного цикла, чего также никогда прежде не случалось.

«В результате на рынке царят достаточно пессимистичные настроения: индекс страха и жадности находится на экстремально низких значениях в районе 10, а количество поисковых запросов о том, что «криптовалюта мертва», наоборот, на самых пиковых показателях», — рассказал финансист.

По мнению аналитиков Listing.Help, биткоин в июле ждет продолжение текущего тренда. Мы находимся в «криптозиме» уже долгое время, но пока положительных изменений не ожидается, констатировал эксперт.

Хитров указал, что движение цены биткоина к диапазону в $19–23 тыс. обернулось резким снижением доходности его добычи для майнеров, что может усилить давление на продажи биткоинов на рынке. Кроме того, сохраняется неясность положения и устойчивости таких крупных игроков, как 3AC, Voyager digital, Celsius, BlockFi и других.

В результате в июле этого года современный ценовой тренд биткоина может сохраниться. Дальнейшее неблагоприятное развитие макроэкономических факторов, продажи биткоина майнерами, а также проблемы крупных игроков на криптовалютном рынке могут спровоцировать дальнейшее снижение цены биткоина, спрогнозировал специалист.

Ранее во вторник ритейлеры заявили «Известиям», что стоимость видеокарт упала на российском рынке в среднем на 40% за последние три месяца. Это связано с быстрым снижением доходности от майнинга популярных криптовалют, а также с укреплением курса рубля, отмечали эксперты.