Низкая доходность майнинга снизила цены на видеокарты на 40%

Стоимость видеокарт на российском рынке упала в среднем на 40% за последние три месяца, сообщили «Известиям» ритейлеры. Это связано со стремительным снижением доходности от майнинга популярных криптовалют, а также с укреплением курса рубля, отметили эксперты.

«Из-за низкой доходности майнеры начали распродавать свое оборудование», — рассказал «Известиям» главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.

Стоимость биткоина падет вот уже три месяца — с $47,4 тыс. в конце марта до $21,2 тыс. по состоянию на 27 июня, — и находится на самых низких значениях за последние 18 месяцев.

«Сейчас наблюдается ощутимое снижение цен на актуальное поколение графических ускорителей», — отметили в пресс-службе Ozon.

Средняя цена версий Nvidia GeForce RTX 3070, 3070 Ti и 3090 примерно на 40% меньше, чем в марте этого года и в июне 2021 года. Новинка этого года — RTX 3090 Ti подешевела на те же 35-40% только за последний месяц — с конца мая, добавили в пресс-службе интернет-ритейлера.

Nvidia GeForce RTX 3080 — одна из самых популярных для майнинга и игр в разрешении 4К — за месяц потеряла в стоимости около 40%. Если в мае она стоила в среднем 145 тыс. руб., то в июне уже 105 тыс. руб., сообщил Харитонов.

Геймеры уже воспользовались падением цен — так, на Wildberries за календарный месяц с 22 мая по 21 июня продажи видеокарт выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе онлайн-ритейлера.

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«Массовый сброс: низкая доходность майнинга обрушила цены на видеокарты»