Биткоин упал ниже $20 тыс. впервые с декабря 2020 года

Стоимость биткоина на торгах 18 июня опустилась до $20 тыс. впервые с 16 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

Так, биткоин показал в субботу снижение на 6,98%, опустившись до отметки в 19,487 тыс. долларов к 10 утра мск.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты, стоимость биткоина в динамике за сутки снижалась на 6,50%.

В последние месяцы биткоин демонстрирует только снижение. Как писали Известия в мае, общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до $1,2 трлн впервые с июля 2021-го. Эксперты считают, что повышение ставки ФРС США и другие факторы могут привести к волатильности и других стейблкоинов, а также снижению доверия к ним. На фоне таких событий не стоит ждать восстановления рынка, цена биткоина может упасть до $15 тыс., предупредили аналитики.