Политолог спрогнозировал решения стран НАТО в рамках саммита в Мадриде

В новой стратегической концепции НАТО, которая будет принята на саммите в Мадриде, Россия, скорее всего, будет обозначена как одна из ключевых угроз для альянса. Такое мнение во вторник, 28 июня, выразил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По словам эксперта, расширение НАТО, скорее всего, будет, однако чуть позже, поскольку до сих пор не преодолены противоречия между Турцией с одной стороны и Швецией и Финляндией с другой. Исключать того, что будет достигнута принципиальная договоренность на этом саммите, не стоит, но это очень маловероятно, добавил Денисов.

«По стратегической концепции: скорее всего, мы увидим, что Россия будет вписана как одна из ключевых угроз для Североатлантического альянса. Это достаточно прогнозируемо. <…> Также, скорее всего, будет принят формальный документ о поддержке Украины, но в то же время не будут приняты какие-то документы о ее милитаризации, о поставках вооружений. Этот формат сейчас используется в межгосударственных отношениях», — указал Денисов.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен на предстоящем саммите в Мадриде документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

Трехдневный саммит Североатлантического альянса, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартует 28 июня.

Эксперты прогнозируют, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности. При этом взаимодействие между Москвой и Брюсселем не исключается. Наиболее реалистичной задачей в этих условиях называют диалог между военными, чтобы избежать непреднамеренной эскалации между Россией и НАТО.

Документ о стратегической концепции определит приоритеты Североатлантического союза на предстоящее десятилетие. Его должны подписать лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде.

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказа от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен. По его словам, в НАТО на данный момент не видят возможности для диалога с Россией.