WSJ рассказала об угрозе закрытия крупнейшего химкомплекса ФРГ из-за нехватки газа

Руководство самого крупного в мире химического комплекса BASF допустило, что концерн может закрыться из-за нехватки газа. Об этом в понедельник, 27 июня, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты издания подчеркнули, что из всех предприятий именно химические больше всего зависят от газа. Примерно 60% газа, потребляемого BASF в Европе, используется для производства электроэнергии и пара, остальные объемы становятся сырьем для производства химической продукции, в числе которой аммиак и ацетилен.

Аналитики, опрошенные изданием, считают, что закрытие комплекса может негативно сказаться на мировом продовольственном кризисе из-за сокращения производства аммиака, ключевого ингредиента удобрений. Закрытие комплекса повлияет и на другие сектора экономики, так как BASF и другие химические компании — это одно из первых звеньев большинства промышленных цепочек поставок.

Старший экономист BASF Петер Вестерхайде заявил, что работу предприятия удастся сохранить, снизив нагрузку и используя альтернативные источники питания, если обеспечить комплекс газом хотя бы на 50% от его максимальной потребности.

«Остановить производство было бы колоссальной задачей. Мы никогда раньше не сталкивались с такой ситуацией. Трудно представить», — заявил Вестерхайде.

Он также рассказал, что на безопасное закрытие заводов потребуется время, так как немедленная остановка комплекса может нанести заводу технический урон и подорвать его безопасность.

«Это чрезвычайный сценарий, которого мы очень хотели бы избежать», — объяснил Вестерхайде.

Комплекс BASF в немецком Людвигсхафене, находящийся под угрозой закрытия, состоит из 200 заводов. На него приходится 4% всего потребляемого в Германии газа.

24 июня вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Он подчеркнул, что Германия находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Днем ранее Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже аварийным уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

15 июня член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России. Ранее парламентарий отмечал, что нефтяное эмбарго, введенное в рамках шестого пакета санкций ЕС, губительно для немецкой экономики.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.