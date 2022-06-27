Пашинян заверил в отсутствии поводов для беспокойства из-за биолабораторий в Армении

Созданные при содействии США биолаборатории находятся в собственности Армении. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы приглашали наших российских партнеров, чтобы они на месте посмотрели, обсудили, есть ли поводы для беспокойства, и таких поводов найдено не было <...> Мы говорим своим партнерам: конкретизируйте, какие есть поводы для беспокойства, и нам не указано ни об одном действии, которое бы было связано с Украиной и может быть поводом для обеспокоенности», — сказал он на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

12 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия требует ответов на конкретные вопросы о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве вместо «общих ответов». Кроме того, Захарова рассказала о планах Москвы запросить консультации с государствами — участниками Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

9 июня Пентагон официально рассказал об оказываемой в течение последних 20 лет «легальной» поддержке 46 биологическим объектам на Украине. Помощь, как отмечалось, предоставлялась в «рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности».

В конце мая российское посольство выразило обеспокоенность деятельностью американских биолабораторий в Армении. Как сообщили в российском посольстве, присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах на Украине, заслуживает тщательного анализа.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.