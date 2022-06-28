Замесить и нарубить: ФАС предлагает новый механизм купли цемента

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести на бирже процедуру регистрации соглашений на покупку цемента с 2023 года. Эта мера позволит определить внутрироссийские ценовые индикаторы и за счет этого контролировать действия игроков. Какой эффект это будет иметь для экономики и строительной отрасли, а также насколько перспективно в России развитие биржевой торговли — в материале «Известий».

Возможно снижение цен

В ФАС считают, что необходимо развивать практику биржевой торговли. К цементу вскоре могут добавить такие категории, как лесоматериалы, продукция нефтегазохимии и другие. В «Союзцементе» настроены пессимистично: объем рынка отрасли снижается и, предположительно, упадет до конца 2022 года на 7%. Это связано с замедлением экономики в целом и в охлаждении ипотечного рынка «первички» относительно 2021 года.

В то же время в правительстве считают нужным усилить контроль за динамикой цен на материалы в строительной отрасли. Наряду с этим в разработке Минпромторга находится постановление о максимальной наценке производителя.

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Предложение ФАС позитивно для рынка, оценивает ситуацию и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, руководитель антимонопольной практики КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

— Регистрация контрактов на цемент на бирже позволит государству аккумулировать объективную информацию о ценах на эту продукцию и далее принимать необходимые решения. Это может быть и почва для проверок со стороны антимонопольных органов, и база для корректировки регулирования со стороны иных органов власти. Не менее важна такая информация и для покупателей цемента (как государственных, так и частных). Данные можно использовать при формировании цен на тендерах или выступать ориентиром при заключении контрактов, — говорит он.

По мнению эксперта, чем больше публичной, открытой информации о ценах, тем проще и оперативнее осуществляется государственный контроль и меньше возможностей для злоупотреблений, введения покупателей в заблуждение.

— И тем проще, например, выявить вероятности приобретения цемента у кого-либо из поставщиков по более низкой цене, заключить сделку и сэкономить, — добавляет он.

Для оптовых покупателей цены будут снижаться, уверен аналитик.

— Как следствие, будет далее по цепочке снижение и для малого бизнеса, и в рознице для граждан. Снизится и динамика цен на использующую цемент продукцию (жилье, например). Не будем забывать и про задачу формирования национальных независимых ценовых индикаторов, что само по себе важно для развитой экономики, особенно в текущих условиях, — резюмирует Москвитин.

С ним согласен и кандидат юридических наук, заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности (ИПиНБ) РАНХиГС Андрей Тенишев. По его словам, регистрация договоров на бирже — хорошая и правильная мера, которая позволит сделать товарный рынок цемента более прозрачным. Конечно, это может положительно сказаться на промышленном и жилищном строительстве и стать фактором для снижения цен на цемент. Но это решение не является панацеей: необходимо развивать полноценную биржевую торговлю строительными материалами.

Замесить и нарубить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Аналогичная практика

Для сдерживания цен на внутреннем рынке ФАС последовательно предлагает вывести на биржу практически все базовые сырьевые товары от лесоматериалов до первичной продукции газохимии, обрисовал ситуацию аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

— Предполагается, что биржевые котировки станут объективным рыночным ориентиром для всех остальных участников рынка, как это уже давно происходит для оптового рынка моторного топлива. В случае резкого отклонения цены вверх ФАС увеличивает для производителей долю продажи продукции на рынке, за счет чего растет объем предложения и стабилизируется цена. Эту практику постепенно планируется распространить и на другие базовые для экономики товары, — поясняет он.

По оценке эксперта, чтобы товар мог стать биржевым, он должен быть массовым и стандартным.

— Марки цемента вполне подходят под эти критерии. Но для того чтобы биржевую цену можно было считать объективной и рыночной, следует обеспечить ликвидность товара. Для этого на бирже должно быть много участников — продавцов и покупателей: производителей, потребителей, посредников и спекулянтов. Спекулянты не придут на рынок с низкой ликвидностью, да их туда и не зовут. Количество производителей ограничено, количество оптовых покупателей и продавцов тоже не так велико. Поэтому биржевые сделки с такими товарами больше похожи на договорные, хотя и под контролем биржи и ФАС , — добавляет Калачев.

Замесить и нарубить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тем не менее, говорит собеседник издания, торговля с участием биржи — это всё же более рыночный инструмент, чем альтернативные предложения по государственному регулированию цен или по установлению фиксированной наценки.

— По всей видимости, полный переход к биржевой торговле цементом пока не происходит, поскольку ФАС пока предлагает только регистрировать на бирже частные сделки между продавцами и покупателями, — говорит он, — Тем самым, во-первых, условия сделок выводятся в публичное пространство. И, во-вторых, радикально облегчается для ФАС задача по контролю и регулированию рынка цемента, причем без дополнительных бюджетных затрат. Одно дело — организовать сбор данных и контроль за всеми сделками в стране в рамках ведомства. И совсем другое — ежедневно получать биржевые сводки по сделкам со всеми данными. Продавцы и покупатели сами всё сделают, причем за свой счет. Очень технологичное предложение.

По оценке эксперта, в целом это позитивный шаг: рынок получит необходимую прозрачность и механизм по контролю и регулированию цен без излишнего государственного администрирования.

— Стоит отметить, что эти идеи по ограничению и регулированию цен на внутреннем рынке и по «отвязыванию» внутрироссийских цен на базовые материалы от мировой конъюнктуры возникли, когда экспортные цены росли, рубль падал, а в России появилась угроза дефицита . Сейчас ничего этого нет: мировые цены снижаются, сильный рубль делает экспорт невыгодным, а сам экспорт находится под санкциями. Из-за ограничений увеличивается предложение цемента на внутреннем рынке, в то время как существует угроза падения спроса из-за замедления темпов строительства. В этих условиях цены на цемент в России в принципе должны снижаться. Если только производители не попытаются компенсировать потери за счет российских потребителей. Вот за этим и попытается следить ФАС. Вывод сделок в публичное поле товарной биржи сделает ситуацию более прозрачной, — заключает Алексей Калачев.

Замесить и нарубить Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov

Спасти строителей

Правительство изо всех сил поддерживает строительную отрасль и вывод сделок на биржу — просто еще один шаг в общей системе помощи, комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Для стимулирования отрасли срочно вводятся пониженные ставки по «Семейной», «Дальневосточной» и «Сельской» ипотекам. Активно продвигают продукт льготной ипотеки на вторичном рынке в различных регионах — вероятно, для стимулирования потребителей делать ремонт, покупать строительные материалы и пользоваться услугами строительных компаний, — считает она.

Таким образом, по мнению эксперта, надеются нивелировать значения пессимистичного прогноза и выйти хотя бы на нейтральный.

— Снижение объема рынка цементной продукции неизбежно скажется и на смежных отраслях — производства и услуг. Этого стараются не допустить, — говорит собеседница издания.

Замесить и нарубить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Под одну гребенку

ФАС лоббирует переход к биржевому ценообразованию по большинству ресурсов, добываемых или производимых в РФ и поддающихся стандартизации, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— К сожалению, итогом перехода к такой биржевой торговле может быть ситуация, возникшая на газовом рынке ЕС. Когда при отказе от долгосрочных контрактов с «Газпромом» и переходе к биржевому ценообразованию цена на газ для ЕС в 2021 году выросла в 10 раз: со $150 за тысячу кубометров до $1500 за тысячу кубометров. Хотим ли мы такого для рынка РФ? Нет, — отмечает аналитик.

По мнению эксперта, ФАС всё-таки видит преимущества от биржевой торговли.