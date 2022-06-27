Двое подростков утонули в реке в Чите

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух подростков в реке Ингода в Чите. Спасатели нашли тело 14-летней девочки, поиски погибшего мальчика продолжаются.

Трагедия произошла 26 июня в поселке Антипиха. По данным правоохранительных органов, дети находились на берегу реки без присмотра взрослых. Ребята решили искупаться и утонули.

В поисках погибших задействовали 52 человек и 11 единиц техники. Утром 27 июня в 6 км ниже по течению от места происшествия обнаружено тело девочки, пишет ИА ChitaMedia. Поиски мальчика продолжаются.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

В Якутии следственный комитет проводит проверку по факту гибели мальчика 2009 года рождения. Подросток с четырьмя школьниками и 18-летним парнем отправился купаться в реке Вилюй в Сунтарском районе. Потерпевшего унесло течением.