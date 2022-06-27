Подросток утонул во время купания в реке Вилюй в Якутии

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мальчика 2009 года рождения во время купания в Якутии. Тело погибшего ищут спасатели.

Трагедия произошла вечером 26 июня. По данным следствия, мальчик с четырьмя школьниками и 18-летний парнем отправился купаться в реке Вилюй в Сунтарском районе. В какой-то момент подростка унесло течением реки, пишет ИА SakhaNews.

Поиски погибшего ведут сотрудники Нюрбинского подразделения службы спасения и местные жители. Следователи устанавливают точные обстоятельства происшествия.

Спасатели напоминают, что купание в водоемах может быть опасным даже для хороших пловцов. Дети школьного возраста должны заходить в воду только под присмотром взрослых. Для подростков купание без присмотра возможно только в специально оборудованных местах.

24 июня сообщалось о гибели трех детей в возрасте пяти-шести в Тверской области. Они утонули в Нижне-Негочанском водохранилище.