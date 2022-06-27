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Лидеры G7 призвали Киев принять решение по мирному урегулированию без давления извне

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Фото: Global Look press/Kay Nietfeld
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Киев должен сам принять решение о мирном урегулировании конфликта без давления извне. Об этом в понедельник, 27 июня, говорится в общем заявлении лидеров стран G7 в рамках саммита в баварском замке Эльмау.

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«Украина должна сама принимать решение о будущем мирном урегулировании — без внешнего давления или влияния», — отмечается в документе.

При этом страны G7 продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также оказывать финансовую и военную поддержку «столько, сколько потребуется». В частности, указывается, что в 2022 году Киеву будет оказана гуманитарная помощь на сумму более $2,8 млрд. Кроме того, члены «Большой семерки» готовы расширить сотрудничество с Украиной по вопросам обмена данными, разведки, информационной и морской безопасности.

В то же время, как следует из заявления, США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония продолжат искать новые способы, чтобы изолировать Россию от мирового рынка, и предпринимать шаги для дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в рамках саммита G7, который проходит с 26 по 28 июня, лидеры стран «Большой семерки» намерены объявить о бессрочной поддержке Украины. Агентство со ссылкой на источник утверждает, что такая формулировка была выбрана специально, чтобы подчеркнуть намерение оказывать помощь Киеву в случае затягивания боевых действий.

Одновременно с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи на саммите с президентом Франции Эммануэлем Макроном поделился с ним своим мнением по поводу урегулирования кризиса на Украине. По его словам, попытки уладить ситуацию на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Это заявление раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав его «мрачным и чудовищным».

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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