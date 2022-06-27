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Семья осужденной в Белоруссии Сапеги надеется на ее помилование

Семья осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги надеется на ее помилование
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Фото: Global Look Press
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Семья осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии россиянки Софьи Сапеги рассчитывает на ее помилование. Об этом 27 июня рассказал отчим осужденной Сергей Дудич.

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По его словам, в настоящее время сложно говорить о планах действий после вступления приговора в законную силу, но повторное прошение о помиловании семья намерена подать.

«Конечно, будем подавать на помилование», — добавил Дудич.

В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что для помилования нужно отбыть в колонии не менее полугода назначенного наказания, получить положительные характеристики от ее администрации. Также перед семьей Сапеги стоит задача по выплате назначенных судом сумм пошлины и компенсации пострадавшим. Дудич отметил, что «сумма пока неподъемная».

Ранее в понедельник стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. По информации адвоката Антона Гашинского, она передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад. Заключенная попросила освободить ее от отбывания срока или заменить его более мягким наказанием.

3 июня Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу. Он отметил, что ему ее жалко. 16 июня МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России.

6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Как тогда в беседе с «Известиями» отметил Гашинский, полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он также уточнял, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя Лукашенко.

Суд над Сапегой начался 28 марта этого года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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