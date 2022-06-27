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Жителям Северодонецка пришлось готовить еду на костре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР) местные жители, оставшиеся в городе, вынуждены готовить еду на открытом огне во дворах. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как живут горожане.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина и женщина на одной из улиц готовят еду на костре.

«Собирались в убежище на три дня, а застряли в нем на четыре месяца»
Корреспондент «Известий» побывал на заводе «Азот», откуда продолжается эвакуация мирных жителей

Ранее, 25 июня, Василий Григоренков и его сын Дмитрий рассказали журналисту телеканала «Известия» об обстрелах города со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Они уточнили, что уже могут различать выстрелы и знают, когда следует выходить из дома, а когда нужно отправиться в укрытие. Мужчины решили остаться в Северодонецке несмотря на непрекращающиеся боевые действия.

В тот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Северодонецк взят под полный контроль. Также он отметил, что с освобождением города и Боровского под контроль ЛНР перешла вся левобережная территория Северского Донца.

На следующий день посол ЛНР в РФ Родин Мирошник заявил, что около 70 украинских боевиков взято в плен в ходе освобождения северодонецкого завода «Азот». Тогда же помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на предприятии остается еще около тысячи представителей украинских сил, в том числе батальон «Луганск-1» и теробороновцы. В МВД уточнили, что отводят три-четыре дня на зачистку территории.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, пояснили в Кремле.

Операция началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных в середине февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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