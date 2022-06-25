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Жители Северодонецка рассказали «Известиям» про обстрелы ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители освобожденного от киевских военных Северодонецка Василий Григоренков и его сын Дмитрий рассказали корреспонденту телеканала «Известия» 25 июня об обстрелах со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отец и сын решили остаться в Северодонецке, даже несмотря на непрекращающиеся боевые действия. По их словам, они уже научились различать выстрелы и понимают, когда можно выходить из дома, а когда следует воздержаться или пройти в укрытие.

«Они всё время в этот квартал кидают, наверное, потому что у них мозги только в одну сторону работают», — рассказал о ВСУ Григоренков-старший.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

Он также рассказал о том, что в городе орудовали красно-черные националистические батальоны.

«Негодяи отпетые. Они же и не давали перейти к нашим ЛНРовцам (военным Луганской Народной Республики. — Ред.) и россиянам. Стреляли им в спины. Появилась информация, что с ВСУ есть договоренность потихоньку их уничтожать», — добавил мужчина.

24 июня появилась информация о том, что украинские боевики получили приказ уйти из Северодонецка. Глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай в эфире местного телеканала «Дом» сообщил, что украинской стороне придется оставить город.

23 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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