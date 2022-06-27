В ДНР допустили отмену смертной казни после трибунала над националистами

Высшая мера наказания, смертная казнь, может быть отменена в Донецкой Народной Республике (ДНР) после того, как все военные преступники предстанут перед трибуналом. Об этом заявила в понедельник, 27 июня, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Она выразила надежду на то, что по завершении всех боевых действий, а также всех судов состоится референдум и Донбасс войдет в состав России. Тогда отменять смертную казнь в ДНР не придется, поскольку республика будет работать и жить в соответствии с Уголовным кодексом РФ, отметила она.

«Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания», — приводит слова Шишкиной ТАСС.

По ее словам, вопрос о введении моратория на смертную казнь в республике периодически инициируется с момента введения высшей меры наказания в ДНР. Это бы помогло «гармонизировать законодательство с международными нормами и с нормами РФ».

Ранее, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни. Решение стало известно 9 июня. Британская сторона направила ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

23 июня адвокат Юлия Церковникова сообщила, что британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые были приговорены судом ДНР к смертной казни, готовятся подать апелляцию и, в случае отказа, прошение о помиловании.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает запрос Великобритании по двум британским наемникам, приговоренным к смертной казни ДНР.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») 8 июня. Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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